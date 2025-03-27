Из Орловской области начали активнее выдворять иностранцев

Количество решений о принудительном выдворении выросло в 1,5 раза.

В 2024 году наибольшее количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судьями районных судов Орловской области, пришлось на правонарушения в сфере защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. По данным пресс-службы Орловского областного суда, их количество по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое.

Кроме того, на 54 процента возросло количество лиц, которым назначено административное выдворение за пределы Российской Федерации. Если в 2023 году орловскими судами были приняты 108 решений о высылке иностранцев за пределы нашей страны, то в 2024 году их количество увеличилось до 166. Рост числа подобных дел сказался на нагрузке на судей. Так, по данным облсуда, в минувшем году общее количество рассмотренных районными судами и мировыми судьями дел и материалов по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 3,5 тысячи и превысило 224 тысячи дел.

«Окончено производством свыше 164 тысяч гражданских дел и материалов, свыше 27 тысяч дел об административных правонарушениях, 22 тысячи административных дел и материалов, свыше 10 тысяч уголовных дел и материалов – перечислили в пресс-службе облсуда. – Наблюдается существенный рост числа дел, рассмотренных мировыми судьями в порядке административного судопроизводства. Их общее количество увеличилось почти в 4 раза, превысив 15 тысяч дел».

Тем временем в Орле состоялось заседание координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Его провела заместитель губернатора Ирина Патронова, сообщает пресс-служба губернатора.

«Мы понимаем, что в настоящее время межнациональное и межконфессиональное согласие остается мишенью для наших врагов, для иностранных спецслужб. Поэтому ключевая задача – продолжать делать все возможное для сохранения дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения. Для Орловщины эта работа всегда была в приоритете, но на сегодняшнем этапе она становится все более актуальной», – заявила она.

ИА «Орелград»