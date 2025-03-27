В интернет-магазине «Лесоторговой» выявили нарушения

27.3.2025 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Как выяснил орловский Россельхознадзор, на сайте торговали незаконными семенами.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Ведомство установило, что в каталоге интернет–магазина «Лесоторговая» к продаже предлагаются 18 сортов и гибридов, не включённых в соответствующий государственный реестр и не разрешённых к использованию. (Всего на сайте представлено 692 вида такой продукции.)

В частности, покупателям предлагались семена томатов «Розовый лимон», «Козье Вымечко», «Штамбовый Король», огурцов «Селёдочка», «Шопа», «Ясельная группа», «Корюшка», перца сладкого «Хасбулат» и другие.

Нарушение выявили в текущем месяце. Уточняется, что владельцем сайта является орловское ООО «Лесоторговая база».

«По факту выявленных нарушений информация направлена в УМВД по Орловской области», – пояснили в ведомстве. Само Управление Россельхознадзора объявило владельцу сайта предостережение о недопустимости нарушений. В свою очередь, ООО «Лесоторговая база» сообщило ведомству, что уже приняло меры по исправлению данной ситуации.

ИА «Орелград»


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