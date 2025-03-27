В Орле объяснили, почему учителям не поднимут зарплаты

Дискуссия на эту тему развернулась в стенах регионального парламента.

Депутаты Орловского облсовета обсудили обращение председателя областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимира Скуридина. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, представленная инициатива заключается в необходимости повышения оплаты труда педагогических и иных работников образовательных организаций. Ответ держала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова, озвучившая озвучила размер средней заработной платы указанных работников.

«В общеообразовательных учреждениях она составляет 43,9 тысячи рублей, в дошкольных организациях — 41,1 тысячи рублей, в сфере дополнительного образования — 44,6 тысячи рублей, – перечислила пресс-служба облсовета. – Также Татьяна Константиновна сообщила, что, по предварительным подсчетам, для увеличения базовой ставки хотя бы на 500 рублей в региональном бюджете необходимо предусмотреть более 200 миллионов рублей. Ввиду ограниченного бюджета в настоящий момент нет возможности изыскать данные денежные средства».

Повышение зарплат может помочь в решении проблемы кадрового дефицита, считают специалисты. Согласно официальным данным, в системе общего образования Орловской области в 2024/2025 учебном году работают 7845 педагогических работников, включая 6208 учителей. По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на начало текущего учебного года число вакантных должностей учителей в школах региона составляло 146 единиц.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова в своем отчетной докладе отмечала, что по сравнению с предыдущими годами в регионе наметилась тенденция к небольшому сокращению количества вакансий учителей в государственных и муниципальных школах, однако проблема до конца не решена. По ее данным, в текущем учебном году в муниципальных школах наиболее востребованными являются должности учителей математики, иностранных языков, русского языка и литературы, учителей начальных классов и информатики. Отмечается также дефицит учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования и социальных педагогов.

«Все имевшиеся на начало учебного года вакансии учителей были распределены между педагогами на условиях внутреннего совместительства (перераспределение учебной нагрузки), внешнего совмещения, за счет привлечения педагогических работников из других общеобразовательных организаций, – говорится в докладе правозащитника. – Руководители общеобразовательных организаций с целью подготовки кадров для замещения организовали прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки по востребованным в школе вакансиям».

Для решения вопроса об укомплектовании таких должностей, как социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др., школы подают заявки в службы занятости и размещают объявления на порталах «Работа всем» и «Работа в России». Также проводится работа с учреждениями высшего и профессионального образования, выпускников которых зовут в школы. Например, к началу текущего учебного года в школы Орловской области были трудоустроены 105 молодых специалистов – педагогических работников, в том числе 87 учителей.

ИА «Орелград»