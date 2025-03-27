В полиции прокомментировали инцидент на Аллее Славы в Орле

На Наугорском кладбище повредили несколько памятников.

Накануне об этом сообщили в МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Орла. Известно, что пострадали два памятника. Захоронения не связаны с СВО.

«Видеокамеры на коммерческих объектах Наугорского кладбища, окажутся как нельзя кстати. По ним злоумышленников и найдут. Так что лучше бы им прийти и повиниться самим», – указали в МУП «РОУ».

Также на предприятии попросили выйти на связь всех орловцев, которые владеют какой-то информацией по данной теме. Пообщаться можно будет на условиях анонимности.

«Есть версия, что памятники снесли автомобилем случайно», – добавили в «РОУ».

Об инциденте упомянул и губернатор Андрей Клычков. «Уже привлечены правоохранительные органы, ведутся проверки и выяснение всех обстоятельств происшествия», — сообщил он в социальных сетях.

Как рассказали «Орёлграду» в пресс-службе регионального УМВД, сейчас обстоятельства повреждения надгробий выясняют сотрудники Управления МВД России по областному центру.

ИА «Орелград»