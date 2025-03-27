Акт вандализма на Аллее Славы не подтверждается

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В настоящий момент речь идет про бытовую случайность», – написал он в социальных сетях. Тем не менее, правоохранительные органы продолжают заниматься этой ситуацией.

В свою очередь, сразу после завершения расследования МУП «Ритуально-обрядовых услуг» восстановит все повреждения на Аллее Славы Наугорского кладбища. Предприятие сделает это за свой собственный счёт.

«Безусловно, виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – добавил Клычков.

Также губернатор предостерёг орловцев от распространения непроверенной или заведомо ложной информации. «За это также предусмотрена ответственность. Тем более возмутительны спекуляции на теме СВО – и с моральной точки зрения, и с точки зрения законодательства», – написал Клычков.

Напомним, в результате инцидента пострадали два памятника.

ИА «Орелград»