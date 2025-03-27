Полиция возбудила дело по вандализму в Орле на Аллее Славы

Оно заведено по соответствующей статье.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Дело возбуждено по первой части уголовной статьи 214 («вандализм»). По ней предусмотрены различные наказания — от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на три месяца.

Как уточнили в полиции, дело заведено отделом дознания городского Управления МВД. Также там подтвердили, что были повреждены именно два места погребения.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее губернатор Андрей Клычков заявил, что, по предварительным данным, речь идёт не о намеренном повреждении могил. Также родственница одного из погребённых рассказала, что на могилах видны следы от автомобильных шин.

ИА «Орелград»