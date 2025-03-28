Экс-сотрудник ОМЗ Орла обвинен во взяточничестве

28.3.2025 | 9:17 Новости, Происшествия

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ.

Фото: ИА “Орелград”

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела МКУ «Объединённый муниципальный заказчик». Он подозревается в получении крупной взятки (более 173 тысяч рублей) от местного предпринимателя.

С января по август 2023 года сотрудник ОМЗ направлял горожан к предпринимателю для покупки ритуальных товаров, получая часть выручки в качестве взятки.

Следователи уже задержали подозреваемого, готовится ходатайство об избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК по Орловской области.

ИА “Орелград”


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