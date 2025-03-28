Малоимущим орловцам помогут приобрести пожарные извещатели

Областные власти расширили перечень товаров для категорий риска.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в примерный перечень товаров, которые могут быть приобретены малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими гражданами. Речь идет о мере поддержки – государственной социальной помощи гражданам, направленной на преодоление ими трудной жизненной ситуации. Действующий перечень был утвержден в 2021 году. Областные власти возмещают малоимущим гражданам расходы на приобретение товаров из перечня.

Впрочем, возместить могут и покупку товаров, не включенных в перечень, но в этом случае фактический размер затрат не должен превышать «средний уровень цен на товары, объединенные в однотипные товарные группы с приобретаемыми товарами». Количество приобретаемых товаров определяется Областным центром социальной защиты населения исходя из количества членов семьи заявителя (за исключением товаров, приобретаемых для ведения личного подсобного хозяйства в зависимости от формы ведения личного подсобного хозяйства).

Что касается перечня, то в нем впервые появились автономные пожарные извещатели. Кстати, по данным Главного управления МЧС России по Орловской области, в 2024 году в регионе такими извещателями было оборудовано 2077 домовладений, а всего с начала действия программы автономными дымовыми пожарными извещателями оборудованы квартиры и дома многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для указанных категорий граждан приобретений и монтаж извещателей оплачивает областное правительство. Действие соответствующей программы было рассчитано по 2024 год, но затем власти продлили его до 2026 года. Причем программа уже доказала свою эффективность.

Так, детский омбудсмен Константин Долмогатский в своем отчетном докладе привел такой пример. В октябре 2024 года при пожаре в частном жилом доме, расположенном в Орловской области, благодаря сработавшему извещателю, удалось своевременно покинуть дом пяти несовершеннолетним детям. А всего за период с 2020 по 2024 год в регионе было зарегистрировано восемь пожаров, на которых, благодаря своевременному срабатыванию автономных извещателей, самостоятельно эвакуировались 42 человека, в том числе 33 ребенка. В результате удалось избежать травмирования при воздействии опасных факторов пожара, отметил Домогатский.

Возвращаясь к обновленному перечню, добавим, что в него также включены: электрическая плита, холодильник, кухонные принадлежности, кухонная посуда, утюг, водонагреватель электрический, газовая колонка, газовый котел, плита кухонная, конвектор электрический, люстра, дверь межкомнатная, кабель электрический, лампочки энергосберегающие, выключатели света, розетка, комплектующие для установки бытовых и электрических приборов и стационарный персональный компьютер. Последний положен семье, имеющей в составе одного и более детей до восемнадцатилетнего возраста, а также достигших совершеннолетия одного или несколько детей – учащихся, студентов и курсантов, осваивающих образовательные программы в организациях на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»