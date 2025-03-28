В Сабурово будут ездить автобусы госпредприятия

Администрация Орловского округа «рада сообщить».

Чиновники проинформировали в соцсетях, что регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту № 1С «с. Сабурово – пгт Знаменка» стартуют с 1 апреля. Контракт заключен 21 марта с ООО «Автотранспортное предприятие».

«Перевозки будут проводиться по регулируемому тарифу, что обеспечит доступность и удобство для всех жителей нашего округа», – информирует администрация.

Из Знаменки (с улицы Советской) автобусы отправляются в 6:10, 15:00, 19:00, в обратном направлении от церкви Архангела Михаила (с улицы Казинская) – в 6:45, 15:35, 19:35.

Напомним, в 2023 году Орловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к властям муниципального округа и профильному департаменту региона об организации транспортного обслуживания для населения Сабурово. Уже после этого местным жителям пришлось обратиться к президенту Владимиру Путину, так как ситуация не изменилась. Продолжились проблемы и в последующие годы. Чиновники называли причину – отсутствие желающих осуществлять перевозки.

ООО “АТП” учредили в июне 2024 года. По данным kartoteka.ru, участники – АО «Дорожная служба» (99,97%) и АО «Орелавтотранс» (0,03%). АТП получило 80 автобусов, приобретенных за счет средств казначейского кредита. В январе 2025 года сообщалось, что госпредприятие заключило контракты на обслуживание 33 маршрутов.

ИА “Орелград”