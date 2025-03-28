Горсовет Орла утвердил установку ещё одного бюста Столыпина

Первый находится практически по соседству.

Решение принято на сегодняшнем заседании городского парламента. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Бюст планируется установить между улицами Ленина и Салтыкова-Щедрина и площадью Ленина, фактически, у здания областной администрации, в небольшом сквере, который уже носит имя знаменитого орловца.

Об этом ходатайствовал директор Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы – Среднерусского института управления Павел Меркулов. Работы по проектированию, изготовлению и установке объекта будут оплачены Орловским отделением Российского военно-исторического общества.

Отметим, что, с одной стороны, установка бюста Столыпина в сквере его имени выглядит достаточно логично. Однако в Орле уже существует один бюст этого исторического деятеля. Причём он установлен совсем недалеко от областной администрации — у здания, где сейчас располагается исторический факультет Орловского государственного университета.

ИА «Орелград»