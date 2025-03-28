Стали известны все недоделки аэропорта Орла

В списке 14 позиций.

Информацию довели до депутатов облсовета на сегодняшней сессии.

Напомним, что реконструкцией аэропорта занимается НАО «Ирмаст-Холдинг», которое столкнулось с рядом проблем. Однако пока губернатор Андрей Клычков не намерен разрывать с ним контракт.

Сообщается, что в 2025-м году предстоит завершить работы, выделенные в отдельный этап. В нём 14 пунктов:

строительство новой соединительной рулёжной дорожки,

нового пассажирского перрона для самолётов и ветолётов,

нового аванперрона,

нового здания для сотрудников и пассажиров аэропорта,

инженерных систем обеспечения,

площадки аварийно-спасательной станции (частично),

участка нового ограждения (частично),

устройство разворотов и съездов с патрульной дороги,

реконструкция водосточно-дренажной сети,

объектов светосигнального оборудования,

объектов организации воздушного движения, авиационной связи и метеорологического оборудования (с площадками и подъездом),

оборудование наземными средствами технического обслуживания воздушных судов,

оснащение объекта техническими системами охраны периметра,

расчистка территории от строительного мусора.

При этом пока что, в течении минувшего года выполнены следующие работы:

реконструкция взлётно-посадочной полосы,

строительство новой патрульной дороги и ограждения (частично),

подключение к водоснабжению.

ИА «Орелград»