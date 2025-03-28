Стали известны все недоделки аэропорта Орла

28.3.2025 | 12:30 Важное, Новости, Транспорт

В списке 14 позиций.

Фото: www.mk-orel.ru/ Михаил Вдовин

Информацию довели до депутатов облсовета на сегодняшней сессии.

Напомним, что реконструкцией аэропорта занимается НАО «Ирмаст-Холдинг», которое столкнулось с рядом проблем. Однако пока губернатор Андрей Клычков не намерен разрывать с ним контракт.

Сообщается, что в 2025-м году предстоит завершить работы, выделенные в отдельный этап. В нём 14 пунктов:

  • строительство новой соединительной рулёжной дорожки,
  • нового пассажирского перрона для самолётов и ветолётов,
  • нового аванперрона,
  • нового здания для сотрудников и пассажиров аэропорта,
  • инженерных систем обеспечения,
  • площадки аварийно-спасательной станции (частично),
  • участка нового ограждения (частично),
  • устройство разворотов и съездов с патрульной дороги,
  • реконструкция водосточно-дренажной сети,
  • объектов светосигнального оборудования,
  • объектов организации воздушного движения, авиационной связи и метеорологического оборудования (с площадками и подъездом),
  • оборудование наземными средствами технического обслуживания воздушных судов,
  • оснащение объекта техническими системами охраны периметра,
  • расчистка территории от строительного мусора.

При этом пока что, в течении минувшего года выполнены следующие работы:

  • реконструкция взлётно-посадочной полосы,
  • строительство новой патрульной дороги и ограждения (частично),
  • подключение к водоснабжению.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования