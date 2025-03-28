Стали известны все недоделки аэропорта Орла

В списке 14 позиций.
Информацию довели до депутатов облсовета на сегодняшней сессии.
Напомним, что реконструкцией аэропорта занимается НАО «Ирмаст-Холдинг», которое столкнулось с рядом проблем. Однако пока губернатор Андрей Клычков не намерен разрывать с ним контракт.
Сообщается, что в 2025-м году предстоит завершить работы, выделенные в отдельный этап. В нём 14 пунктов:
- строительство новой соединительной рулёжной дорожки,
- нового пассажирского перрона для самолётов и ветолётов,
- нового аванперрона,
- нового здания для сотрудников и пассажиров аэропорта,
- инженерных систем обеспечения,
- площадки аварийно-спасательной станции (частично),
- участка нового ограждения (частично),
- устройство разворотов и съездов с патрульной дороги,
- реконструкция водосточно-дренажной сети,
- объектов светосигнального оборудования,
- объектов организации воздушного движения, авиационной связи и метеорологического оборудования (с площадками и подъездом),
- оборудование наземными средствами технического обслуживания воздушных судов,
- оснащение объекта техническими системами охраны периметра,
- расчистка территории от строительного мусора.
При этом пока что, в течении минувшего года выполнены следующие работы:
- реконструкция взлётно-посадочной полосы,
- строительство новой патрульной дороги и ограждения (частично),
- подключение к водоснабжению.
ИА «Орелград»