Орловцы вошли в топ-5 ЦФО по росту интереса к водке

Потребление остальных видов алкоголя также выросло.

Данные за 2024-й год проанализировала FinExpertiza.

Как оказалось, в Орловской области возрос интерес к алкогольным напиткам, причём всех видов. По росту потребления водки (на 2,9%) Орловщина заняла четвёртое место по ЦФО. На каждую «душу» орловского «населения» пришлось по 4,7 литра крепкого напитка.

Потребление крепких напитков неводочного сегмента возросло на 12,7%, вина — на 4,8%, пива — на 13,2%.

Отметим, что интерес к алкоголю растёт в большинстве регионов, но далеко не во всех.

Интересно, что в целом по стране наиболее значительно «выросли» крепкие напитки неводочного сегмента (10,2%) и пиво (8%). Потребление вина повысилось на 1,3%, а вот водка как раз осталась практически на том же уровне (плюс 0,1%).

ИА «Орелград»