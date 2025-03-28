Орловцы вошли в топ-5 ЦФО по росту интереса к водке

28.3.2025 | 13:00 Новости, Экономика

Потребление остальных видов алкоголя также выросло.

Фото: ИА «Орелград»

Данные за 2024-й год проанализировала FinExpertiza.

Как оказалось, в Орловской области возрос интерес к алкогольным напиткам, причём всех видов. По росту потребления водки (на 2,9%) Орловщина заняла четвёртое место по ЦФО. На каждую «душу» орловского «населения» пришлось по 4,7 литра крепкого напитка.

Потребление крепких напитков неводочного сегмента возросло на 12,7%, вина — на 4,8%, пива — на 13,2%.

Отметим, что интерес к алкоголю растёт в большинстве регионов, но далеко не во всех.

Интересно, что в целом по стране наиболее значительно «выросли» крепкие напитки неводочного сегмента (10,2%) и пиво (8%). Потребление вина повысилось на 1,3%, а вот водка как раз осталась практически на том же уровне (плюс 0,1%).

ИА «Орелград»


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