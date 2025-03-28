Торговцев смертью ищут в Орловской области

В регионе взяла старт традиционная профилактическая акция.

В Орловской области проводится первый этап традиционной профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Присоединиться к ней может любой бдительный гражданин. Для этого нужно сообщить в правоохранительные органы сведения о людях, причастных к незаконному обороту наркотиков. Сообщать такую информацию можно не только в органы внутренних дел, но и в другие заинтересованные ведомства.

Звонить можно на «телефон доверия» УМВД России по Орловской области – 41-38-56, в дежурную часть УМВД – 02 (с мобильного 102), 43-32-32, в Орловский наркологический диспансер – 77-07-03. Кроме того, работает молодежный телефон доверия, по которому можно получить консультацию психолога, – 44-52-55. стоит отметить, что за январь-февраль 2025 года на «телефон доверия» УМВД поступило 429 сообщений от жителей Орловской области, плюс на официальный сайт УМВД поступило 480 обращений. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, заверили в ведомстве.

Профилактическая акция продлится по 4 апреля. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления МВД, проводится она совместно с органами исполнительной власти Орловской области и муниципальными образованиями. Основная цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

«Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, располагающих сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков или действующих наркопритонах, а также в случае обнаружения надписей, содержащих пропаганду наркотических средств, сообщать данную информацию в полицию или иные заинтересованные ведомства», – подчеркивает пресс-служба УМВД.

К слову, в прошлом году на территории Орловской области были проведены оперативно-профилактическое мероприятие «Наркоман», три этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», два этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», два этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024». Кроме того, орловские правоохранители приняли участие в федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Канал-Авангард».

Результатом такой работы стало то, что во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за год было выявлено 523 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 216, совершенных в крупном и особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечено 194 человека, включая 13 иностранных граждан. Также было выявлено 436 административных правонарушений, общая сумма штрафов за которые превысила 1,5 миллиона рублей.

А по мотивам совместных с УФСБ оперативно-розыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечено 42 участника организованных преступных групп. По данным УМВД, в рамках антинаркотической пропаганды сотрудниками УКОН было проведено 171 профилактическое мероприятие, охватившее аудиторию свыше 12,9 тысячи человек.

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ИА «Орелград»