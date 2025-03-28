На необеспечение детей лекарствами пожаловались пятеро орловцев

Жалобы поступили к заместителю прокурора Орловской области.

Как сообщает ведомство, Борис Непорожный провёл тематический личный прием граждан – именно по вопросам нарушений, допускаемых при обеспечении детей бесплатными лекарствами. На встрече присутствовали и представители Департамента здравоохранения Орловской области.

К прокурору обратились пятеро жителей региона. Непорожный ответил на их вопросы, а также поручил принять меры к восстановлению прав несовершеннолетних.

Как добавили в прокуратуре Орловской области, в 2024-м году и истекшем периоде текущего года региональный орган надзора направил в суды около 300 соответствующих заявлений. Они касались необеспечения детей лекарствами, а также медицинскими изделиями и специальным питанием. Кроме того, прокуратура требовала компенсировать расходы, понесённые родителями, а также нанесённый моральный вред.

ИА «Орелград»