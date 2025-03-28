Облсовет попросил правительство России утихомирить шумных водителей

28.3.2025 | 11:40 Новости, Транспорт

Депутаты считают, что измерять уровень шума газов должны операторы технического осмотра.

Фото: ГАИ Орловской области (иллюстративное)

На сегодняшней сессии Орловский областной Совет народных депутатов принял обращение к правительству России. Оно касается «надзора за эксплуатацией систем выпуска отработанных газов колёсного транспорта». Причём систем не простых, а модифицированных.

Как поясняется в записке к документу, многие владельцы транспортных средств используют либо неисправные, либо особым образом перестроенные системы выпуска газов. На практике это означает, что сотрудник ГАИ лишается возможности измерить уровень их шума, так как по техническим причинам не может сделать это непосредственно во время службы.

Облсовет попросил правительство страны привлекать к таким процедурам операторов технического осмотра. Для этого нужно внести поправки в постановление «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств» (от 15.09.20) и несколько актов.

ИА «Орелград»


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