В Орле на восстановление Аллеи Славы уйдёт пять дней

После инцидента въезд на её территорию могут ограничить.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы стартуют сегодня и займут около пяти дней. «На следующей неделе всё будет готово», – заявил директор МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Руслан Мачалов.

Напомним, в среду вечером стало известно, что на Аллее Славы Наугорского кладбища повреждены два надгробия. Полиция возбудила дело о вандализме. Однако, по предварительным данным, могилы повреждены автомобилем, который скрылся с места.

«Сейчас рассматривается вопрос об ограничении въезда транспорта на территорию Аллеи Славы», – добавили в мэрии.

Тем временем сегодня МУП «РОУ» заявила об ограничении перемещения автомобилей по Крестительскому кладбищу. Для них закрыли въезд на дорожки (но не главный). Здесь поставили бетонные полусферы. Такие же меры планируется ввести на другом старом кладбище Орла, Троицком.

ИА «Орелград»