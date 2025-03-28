На Орловщине иммунизация стала проблемой Клычкова

28.3.2025 | 10:53 Медицина, Новости

Данный вопрос переложили на областную власть.

Фото: Андрей Клычков

Соответствующий законопроект приняли на сегодняшней сессии облсовета. Причём — в окончательной редакции. Изменения внесены в региональный закон «Об охране здоровья граждан».

Теперь в полномочия «органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области» входит профилактика инфекционных болезней, а также обеспечение медицинских организаций «иммунобиологическими лекарственными препаратами».

«Иммунизация населения – основное эффективное средство профилактики инфекционных болезней, предупреждения развития эпидемий. Это наиболее доступный и экономичный способ снижения заболеваемости и смертности от инфекций», – сообщается в пояснительной записке к документу.

ИА «Орелград»


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