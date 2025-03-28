Орловский облсовет принял закон о донорстве

28.3.2025 | 10:41 Медицина, Новости

В этом году бюджет заплатит орловцам за сдачу крови 2,18 миллиона рублей.

Фото: vk.com/public183089958

Поправки внесли в региональный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Пока что — в первом чтении. Это произошло на сегодняшней сессии облсовета.

Суть вопроса в том, чтобы узаконить выплату вознаграждения донорам — за сдачу не только крови, но и соответствующих компонентов. Ранее этот вопрос регулировался только приказом Минздрава России (от 17.12.2012). На областном уровне утверждённый порядок донорских выплат отсутствовал.

Пока что депутаты официально переложили решение данного вопроса на правительство Орловской области. Это внесено в его полномочия. Как конкретно обладминистрация будет расплачиваться с донорами — пока не понятно. Законопроект ещё будет обсуждаться на комитетах и на сессиях.

ИА «Орелград»


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