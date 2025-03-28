Ветераны ВОВ станут Почётными гражданами Орла

28.3.2025 | 13:50 Новости, Общество

Такое решение приняли депутаты Орловского горсовета.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Законопроект одобрили на сегодняшней сессии.

Звания «Почётный гражданин города» присвоят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Орле. Сейчас таких насчитывается 14 человек.

С соответствующей инициативой выступил президент России Владимир Путин (на заседании организационного комитета «Победа», где обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия окончания ВОВ).

«Это ещё одна возможность поблагодарить поколение победителей, подаривших нам свободу и независимость», – отметил председатель горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»


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