Ветераны ВОВ станут Почётными гражданами Орла

Такое решение приняли депутаты Орловского горсовета.

Законопроект одобрили на сегодняшней сессии.

Звания «Почётный гражданин города» присвоят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Орле. Сейчас таких насчитывается 14 человек.

С соответствующей инициативой выступил президент России Владимир Путин (на заседании организационного комитета «Победа», где обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия окончания ВОВ).

«Это ещё одна возможность поблагодарить поколение победителей, подаривших нам свободу и независимость», – отметил председатель горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»