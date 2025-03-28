Орловских железнодорожников пригласили в полицию

Желающие могут сменить форму и место работы.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Орел провели рабочую встречу с работниками Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных станций. Они не только рассказали железнодорожникам об антикоррупционном законодательстве, но и пригласили желающих на службу. В частности, начальник отделения по работе с личным составом линейного отдела МВД России на станции Орел подполковник полиции Владимир Кузнецов рассказал участникам встречи о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, о социальных гарантиях сотрудников, уровне заработной платы и требованиях, предъявляемых к будущим кандидатам.

Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, основной целью проведенного мероприятия являлась популяризация государственной антикоррупционной политики. С небольшой лекцией на данную тему перед сотрудниками центра организации работы железнодорожных станций выступил начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ЛО МВД России на станции Орел майор полиции Андрей Зиборов.

«Транспортный полицейский отметил, что противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел, – говорят в ведомстве. – Он рассказал о том, чем опасна коррупция, разъяснил такое понятие как «взяточничество», права гражданина и ответственность взяткодателей и получателей незаконных «вознаграждений».

Полицейский также рассказал об алгоритме действий в случаях, когда у человека вымогают взятку. В ходе лекции были продемонстрированы слайды по антикоррупционной направленности».

К слову, в прошлом году в Орловской области взаимодействие управления МВД и ФСБ, прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета и Федеральной налоговой службы позволило выявить 533 факта экономической и коррупционной направленности. В их числе 95 преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере. За год было возбуждено 29 уголовных дел по «преступлениям налоговой направленности».

Сотрудниками оперативных подразделений экономического блока было выявлено 80 преступлений коррупционной направленности, в том числе 60 фактов взяточничества. По подсчетам регионального УМВД, средний размер незаконного денежного вознаграждения в Орловской области в минувшем году составил 278 тысяч рублей.

ИА «Орелград»