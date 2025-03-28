СМИ: В горсовете Орла Трояновского признали неэтичным

Комиссия по противодействию коррупции признала факты нарушения депутатской этики.

Информацию опубликовал портал «Орловские новости». При этом источник ссылается, в том числе, на заместителя председателя горсовета Владимира Негина.

«В итоге в текущем созыве Трояновский перестанет занимать пост зампреда профильного комитета. Однако депутатское место останется за ним», – пишет издание.

При обсуждении вопроса на комиссии Трояновский признал факт предоставления недостоверных или неполных сведений, однако сослался на отсутствие злого умысла. Известный боксёр и тренер, директор спортшколы «Троя» сослался на собственную невнимательность, а также незнание тонкостей дела. Также он напомнил о своих заслугах в спортивной и педагогической деятельности и работе по поддержке СВО.

«Примечательно, что время рассмотрения вопроса Трояновский вышел из зала», – сообщает портал.

Ранее о нарушениях налогового законодательства, допущенных Трояновским, упомянул прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Также он рассказал, что спортсмен ездил на автомобиле без номеров, причём несколько лет. Этот вопрос должна была рассмотреть другая комиссия горсовета – отдельная «по этике».

СМИ сообщает, что её заседание состоялось ещё в декабре. Вердикт оказался благосклонным — коллеги решили, что не имеют претензий к Трояновскому.

ИА «Орелград»