Светомузыкальный фонтан возобновит работу 1 мая

28.3.2025 | 14:25 Новости, Общество

Об этом объявили в Администрации Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, объект находится на Стрелке у слияния Оки и Орлика на подвижной плавающей платформе. Как рассказали в мэрии, сейчас здесь собирают понтоны и опускают их на воду.

Ожидается, что работы продлятся около 12 дней. Далее подготовка к запуску фонтана продолжится, но уже под водой.

Фонтан будет работать по всем дням, кроме понедельника. Со вторника по четверг — с 18 до 23 часов, в пятницу, выходные и праздники — с 12 до 23 часов. Увидеть его «во всей красе» – то есть со светомузыкальным сопровождением — можно будет также в пятницу, выходные и праздники (с 21 часа до 22 часов).

Напомним, фонтан открыли 25 апреля минувшего года. Он выпускает в небо 30 струй высотой до 35 метров, что сопровождается лазерным шоу.

ИА «Орелград»


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