Вандалы сделали орловский арт-трамвай немым

Починить его не могут уже два месяца.

Речь идёт об арт-объекте в виде старинного трамвайного вагона. Впервые его установили на улице Ленина (у торгового центра «Малиновая вода») ещё в 2023-м году. В том числе — в память о том, что здесь тоже существовало трамвайное движение.

Объект имел голосовое сопровождение. Рок-музыкант Артур Беркут и режиссёр Евгений Григорьев записали небольшую аудиоэкскурсию об истории орловского трамвая. Прослушать её мог каждый.

Однако теперь арт-объект замолчал по вине вандалов. Об этом пишет «Орёлтаймс». Неизвестные злоумышленники обрезали провода — и техника перестала работать.

«Уже два месяца обрезаны провода… Это был единственный в Орле арт-объект, который вещал и рассказывал», – поделился Григорьев.

ИА «Орелград»