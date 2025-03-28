Участникам патриотических учреждений подняли оклады

Соответствующее постановление приняло правительство региона.

По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области внесло изменения в постановление «Об оплате труда и материальном стимулировании работников автономных учреждений Орловской области в сфере патриотического воспитания, подведомственных департаменту молодежной политики и реализации патриотических проектов».

«Увеличен размер должностного оклада руководителя учреждения с 58 627,05 до 64 489,76 рубля, первого заместителя руководителя, главного бухгалтера – с 52 735,45 до 58 009 рублей, заместителя руководителя – с 44 487,21 до 48 935,93 рубля, водителя – с 27 425,8 до 30 168,38 рубля, начальника обособленного структурного подразделения, бухгалтера – с 39 860,75 до 43 846,83 рубля, специалиста отдела, юрисконсульта, специалиста по кадрам – с 32 141,37 до 35 355,51 рубля», – перечислили аналитики.

Одним из таких учреждений является центр «Патриот-57». Руководитель департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области Ирина Самотолкина, выступая на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов, отметила, что в 2024 году центр «Патриот-57» начал работу по получению лицензии на ведение образовательной деятельности.

«Предполагается, что на базе центра дети возрастом 15-18 лет смогут получить дополнительное образование по ряду учебных модулей: основы безопасности военной службы, тактическая подготовка, огневая подготовка, основы технической подготовки связи, инженерная подготовка, тактическая медицина и т.д. Срок обучения — полгода. Для этих целей уже подготовлена учебная база», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»