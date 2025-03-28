Дополнительные требования ввели для туристических проектов

Перечень доптребований утвердил губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил дополнительные требования к инвестиционным проектам по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Орловской области. Новые требования введены в целях реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», призванного обеспечить достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».

Отметим, что в целом это направление финансируется по линии национального проекта «Туризм и гостеприимство», и Орловской области для получения финансирования надо будет подать заявку в Министерство экономического развития РФ. Федеральные деньги затем распределят по итогам конкурсного отбора, получат их регионы, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Под последними понимаются быстровозводимые конструкции заводского производства, в том числе контейнерного типа (или глэмпинг), оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов и оснащенные индивидуальным туалетом, умывальником, душем, а также имеющие общую площадь не менее 15 квадратных метров, за исключением площади санузла.

Субсидии за счет федерального бюджета предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на приобретение, но не строительство, и монтаж готовых модульных некапитальных средств размещения заводского производства. Размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей на один номер и должен составлять не более 50 процентов стоимости всего инвестиционного проекта.

Согласно дополнительным требованиям, введенным губернатором, инвестиционный проект по созданию модульных некапитальных средств размещения должен включать в себя: характеристику сегмента туристского рынка по предоставлению услуг коллективных средств размещения, в том числе на территории Орловской области; описание создаваемого туристского продукта, в том числе его конкурентные преимущества и синхронизацию с одним или несколькими региональными туристскими брендами Орловской области – на период 3 года после введения в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения при условии ежегодной корректировки в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

Кроме того, инвестпроект должен содержать маркетинговый план, в том числе план онлайн продвижения туристского продукта, и финансовый план – также на 3 года вперед. Губернатор Андрей Клычков уже поручил департаменту по проектам развития территорий Орловской области провести предварительный анализ инвестиционных проектов и оценить их соответствие требованиям Министерства экономического развития РФ. По итогам анализа этот же департамент должен сформировать и направить в министерство заявку Орловской области на участие в конкурсном отборе.

ИА «Орелград»