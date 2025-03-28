В Орле осуждённые смогут отбывать наказание в КДЦ «Металлург»

Такое решение приняли в мэрии.

Постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Пополнился список мест, где могут отбывать наказание граждане, признанные уголовными преступниками и приговорённые к обязательным работам. В него внесли Культурно-досуговый центр «Металлург» – центр притяжения Северного района Орла. Именно здесь проводятся основные местные массовые мероприятия.

Также в список внесён ИП Митасов Н.Н. Известно, что предприниматель ведёт деятельность на Автовокзальной улице, 43-А, в одном из офисов.

ИА «Орелград»