В Орле осуждённые смогут отбывать наказание в КДЦ «Металлург»

28.3.2025 | 16:43 Новости, Общество

Такое решение приняли в мэрии.

Площадь у КДЦ “Металлург”. Фото: Администрации Орла

Постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Пополнился список мест, где могут отбывать наказание граждане, признанные уголовными преступниками и приговорённые к обязательным работам. В него внесли Культурно-досуговый центр «Металлург» – центр притяжения Северного района Орла. Именно здесь проводятся основные местные массовые мероприятия.

Также в список внесён ИП Митасов Н.Н. Известно, что предприниматель ведёт деятельность на Автовокзальной улице, 43-А, в одном из офисов.

ИА «Орелград»


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