Мценск не смог заработать на приватизации

Отчет о результатах реализации плана приватизации заслушали депутаты.

В 2024 году от реализации муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации, в казну Мценска денег не поступило. Такая информация прозвучала на заседании Мценского горсовета народных депутатов. По данным администрации райцентра, торги по продаже объектов муниципальной казны проводились 23 раза, но ни один объект так и не был продан. Исключение составили торги по продаже подъездного железнодорожного пути протяженностью 175 метров, который был включен в один лот вместе с земельным участком площадью 689 квадратных метров.

Как уже рассказывал «Орелград», данный объект расположен на улице Автомагистраль. Вот его удалось продать за 9,626 миллиона рублей, но средства от продажи поступили в бюджет города Мценска только в начале 2025 года, поэтому они не вошли в статистику 2024 года. Кстати, на улице Автомагистраль находится производственная зона. В прошлом году в состав муниципальной казны было принято расположенное там производственное здание с щитовой и битумоплавильным отделением, площадью 187,2 квадратных метра.

Также в казну включили расположенный там же земельный участок площадью 17 213 квадратных метров и ряд вспомогательных объектов, в том числе автомобильные весы и две трансформаторных подстанции. В план приватизации муниципального имущества на 2025 год парламентарии включили здание детского сада № 2 площадью 889,7 квадратных метра. Его балансовая стоимость составляет 5,119 миллиона рублей. Здание детсада планируется продать на торгах в течение 2025-2026 годов. Его цена будет определена перед торгами на основании независимой рыночной оценки. Также в план приватизации включены здания овощехранилища и склада.

Добавим, что в прошлом году муниципальную казну пополнил 101 объект недвижимости, на которые уже зарегистрировано право собственности, в том числе 26 бесхозяйных объектов. Также казну пополнили 388 объектов движимого имущества на общую сумму 52,44 миллиона рублей: библиотечный фонд, объекты образования: компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски лаборатории по физике и химии, 10 автобусов ПАЗ на сумму 41,39 миллиона рублей.

ИА «Орелград»