В Орле появится новая ярмарка

Торговцам отдадут сразу несколько мест в разных районах.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в «План размещения ярмарок на территории города Орла на 2025 год». Решение принято в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса. Список ярмарок дополнен еще одной площадкой, которая стала уже 24-й по счету. Как сообщило управление экономического развития администрации города Орла, новая ярмарка будет работать с 1 апреля по 20 декабря 2025 года по следующим адресам в Орле: площадь Содружества, улица Ленина и сквер Маяковского.

Речь идет о специализированной тематической ярмарке «Гастропаркинг «Орловский». Работать она будет ежедневно: по будням – с 12.00 до 21.00 часа, по выходным и праздничным дням – с 12.00 до 23.00 часов. Участниками ярмарки могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые.

Размещение участников ярмарки предусмотрено в соответствии с утвержденными мэрией схемами, на платной основе, на основании заключенного договора присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки. Размер платы устанавливается организатором с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ, связанных с организацией работы ярмарки. Он составляет: 1125,35 рубля за 1 квадратный метр места для размещения нестационарного торгового объекта в месяц.

На ярмарке разрешено использовать мобильные объекты торговли – фуд-траки. Мэрия также утвердила ассортимент реализуемых на ярмарке товаров. В него включены безалкогольные напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата, глинтвейн, пунш и грог (при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления департамента промышленности и торговли Орловской области), кулинарные, кондитерские изделия, десерты. Также разрешено оказание услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»