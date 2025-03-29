Глава Мценска объяснил, куда дели гранит от памятника Ленину

Большую часть просто списали.

Глава города Мценска Николай Кочетаев представил свой ежегодный отчет перед населением и депутатами Мценского горсовета. Кроме того, он представил ответы на вопросы депутатов, поступившие к нему в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года. Среди них был вопрос о том, куда дели красный гранит от памятника Владимиру Ленину. Из ответа градоначальника следует, что 28 квадратных метров было использовано для ремонта ступеней здания администрации на площади Ленина, 10 квадратных метров хранятся в подвале администрации в качестве резерва, 34,1 квадратных метра передали в среднюю школу № 3, а 184,4 квадратных метра гранита было списано, поскольку они оказались полностью разрушены.

Депутаты задавали и другие острые вопросы. Например, главу города спросили о том, понес ли кто-то ответственность за то, что 306 кустов барбариса не прижились и были списаны, и имеются ли в городе специалисты, которые решают какие деревья и кустарники сажать? Речь идет о барбарисе, который пару лет назад высадили на территории перед городским Дворцом культуры.

«При списании кустарников была создана комиссия Мценского Дворца культуры, где приказом № 87 от 05.09.2023 года приняли решение о списании кустарников по причине вымерзания, – говорится в ответе градоначальника (орфография и пунктуация сохранены). – Посадку кустарников осуществляли во время благоустройства парка Каллиникова и были переданы Дворцу культуры путем реорганизации МБУ г. Мценска «Парк культуры и отдыха». Специалист (дендролог, ботаник) по посадке кустарников и деревьев не предусмотрен».

Также Николай Кочетаев объяснил депутатам, почему программа по противодействию коррупции не реализована в полном объеме. По его словам, в 2024 году при плане 15 тысяч рублей, предусмотренных в бюджете города на обучение, были освоены 5 тысяч рублей. Курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности проходили четыре муниципальных служащих, но два из них обучались бесплатно. Как пояснил градоначальник, они обучались бесплатно по линии реализации комплексов процессных мероприятий «Противодействие коррупции», в рамках которых курсы повышения квалификации были организованы администрацией Орловской области.

ИА «Орелград»