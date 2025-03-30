Досуговый центр построят недалеко от места упокоения князя Куракина

Эксперты одобрили проект строительства.

Акт государственной историко-культурной экспертизы одобрил проект строительства культурно-досугового центра на 100 мест в поселке Куракинский Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области. Эксперты учли результаты археологической разведки, проведенной в 2025 году экспедицией СПОК «Елецкий стан» на отведенном под строительство объекте. Заказчиком работ выступила администрация Красноармейского сельского поселения. Научно-исследовательские археологические работы проводились в марте на основании Открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации.

«Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного (археологического) наследия в границах земельного участка», – говорится в материалах исследования. После визуального осмотра на участке проведения работ был заложен один шурф. В ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя не было выявлено, что дало экспертам право выдать положительное заключение на проект строительства культурно-досугового центра.

Между тем, поселок Куракинский является историческим местом, о чем свидетельствуют, в том числе, результаты последних археологических обследований. Так, в июне 2019 года экспедиция СПОК «Елецкий стан» совместно с Орловским юридическим институтом МВД РФ им. В.В. Лукьянова провела археологические изыскания на месте разрушенной Преображенской церкви в поселке Куракинский. Тогда был обнаружен фундаментный ров, заполненный бутом из известняковых камней и часть фундамента Преображенской церкви.

«Зафиксированная конфигурация храма в дальнейшем позволит реконструировать его точное местонахождение, – отмечали тогда археологи. – Также выявлены остатки краснокирпичного склепа, пристроенного к фундаменту Преображенской церкви с внутренней стороны. На хорошо сохранившемся полу погребального сооружения обнаружен древесный тлен и неполный скелет человека… Сверху зафиксирован обрушившейся свод склепа».

Антрополог установил, что останки принадлежали мужчине старше 50 лет. В процессе работ также были выявлены фрагменты гроба: детали цинковой декоративной обшивки, ножка в виде львиной лапы, кованные железные гвозди и предмет личного благочестия – золотая складень-икона. Последняя состояла из двух разрозненных створок, ранее скреплявшихся между собой вертикально штифтом, который ныне утрачен. Вероятнее всего, предполагают археологи, при разграблении склепа складень-икона не была обнаружена и оказалась раздавлена либо грабителями, либо упавшим впоследствии сводом.

На ее лицевой стороне передней створки помещено изображение Иисуса Христа, несущего крест. На верхней части задней створки за стеклом, вероятно, располагалась загробная бумажная иконка, уже истлевшая к нашим дням. Скорее всего, этот артефакт вообще представляет собой одну из первых бумажных иконок под стеклом, разрисованной в цвете. До второй половины XIX века было престижно иметь такое произведение искусства, отмечают исследователи.

На оборотной части задней створки выгравирован фрагмент цитата из Псалма Давида. Данный текст, как правило, используют при отпевании людей, принадлежащих масонским ложам, что указало на самый высокий социальный статус ее владельца. Анализ письменных источников говорит о том, что в склепе внутри Преображенской церкви погребены князь Алексей Куракин и его супруга Наталья Ивановна. Во время Великой Отечественной войны храм оказался разрушен.

Князь Алексей Куракин был видным российским государственным деятелем, занимал пост действительного тайного советника 1-го класса и ряд других высших постов в периоды царствования Павла I и Александра I. Кстати, в 2018 году были проведены архитектурно-археологические раскопки на месте двух склепов, располагавшихся в прицерковной ограде Преображенской церкви. В одном из склепов тогда также были обнаружены фрагменты гроба: детали цинковой декоративной обшивки, все четыре ножки гроба в виде львиной лапы, кованные железные гвозди и останки мужчины, умершего в возрасте около 20 лет. Ученые предположили, что погребенный – это праправнук Алексея Куракина, студент Харьковского университета, похороненный в ограде Преображенской церкви в 1896 году. Его склеп был разграблен во второй половине XX века.

ИА «Орелград»