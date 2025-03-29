Мценск потратит полмиллиарда на замену сетей

Новая муниципальная программа продлится три года.

Администрация Мценска обновила паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории города Мценска». Ее действие рассчитано на период с 2025 по 2027 год включительно. Своим постановлением мэрия актуализировала план мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы.

Общим объем финансирования составит 534,769 миллиона рублей, из которых 342,137 миллиона рублей должны поступить из федерального бюджета, 157,909 миллиона рублей – из бюджета Орловской области. Местный бюджет в порядке софинансирования добавит еще 34,722 миллиона рублей. Уже в 2025 году город рассчитывает получить на реализацию программы 90,225 миллиона рублей из федерального центра и 41,642 миллиона рублей – из областной казны.

Средства пойдут на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в микрорайоне 1, двух ниток водопроводного дюкера по переулку Перевозному, сетей теплоснабжения от котельной на улице Гагарина, капитальный ремонт водопровода в микрорайоне Коммаш и сетей теплоснабжения от котельных на улице Мира и улице Кузьмина, на разработку проектно-сметной документации на запланированные работы.

К слову, в 2024 году было получено положительное заключение госэкспертизы по объекту «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Солнечный». Сметная стоимость проекта составила 41,7 миллиона рублей. В октябре 2024 года был заключен контракт на строительство данного объекта, подрядчик сразу получил аванс в сумме 6,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что на 2025-2026 годы по данному объекту область предоставила Мценску субсидию в сумме 35,5 миллиона рублей, а доля софинансирования из местного бюджета составит 5 процентов.

По данным администрации райцентра, в 2024 году также были выполнены проектные работы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в районе Агролицей – для земельных участков, предоставленных многодетным семьям. В настоящее время проектно-сметная документация проходит госэкспертизу.

ИА «Орелград»