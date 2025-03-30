Глава Мценска поблагодарил горожан за поддержку СВО

Николай Кочетаев начал свой годовой отчет со слов благодарности.

Глава Мценска Николай Кочетаев представил во Мценском горсовете народных депутатов отчет о результатах деятельности администрации города за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года. Он отметил, что прошедший год был весьма непростым и напряженным как для страны в целом, так и для Мценска и каждого амчанина. Чиновник напомнил, что уже три года наша страна живет в условиях проведения специальной военной операции. Жители Мценска также участвуют в СВО, защищая нашу свободу и независимость.

«Выражаю огромную благодарность предприятиям, организациям, учреждениям, всем неравнодушным жителям, кто принимает активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим ребятам, – сказал Николай Кочетаев. – Мы находимся на постоянной связи с семьями ребят, оказывая им необходимую поддержку. С самого начала специальной военной операции помощь участникам СВО стала значительной частью наших задач».

По его словам, предприятия, школьники и их родители, педагоги, сотрудники администрации, работники культуры, волонтеры, предприниматели, женский батальон, социальные работники и просто неравнодушные горожане на постоянной основе принимают участие в различных мероприятиях, благотворительных акциях по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Закупка необходимых предметов, одежды, инвентаря и т.д. для участников СВО производится благодаря спонсорской и благотворительной помощи, помогает и бизнес, включая индивидуальных предпринимателей.

«На постоянной основе администрацией города Мценска ведется работа с участниками СВО и членами их семей, – отметил Николай Кочетаев. – Наша задача – заботиться о семьях героев, обеспечить им поддержку, помочь с возвращением в мирную жизнь ветеранов СВО».

Он напомнил, что на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска ведут прием специалисты Орловского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Они помогают участникам СВО и членам их семей в решении вопросов социальных выплат, получения удостоверений и средств реабилитации, оказании бесплатной юридической помощи. В 2024 году в Фонд обратилось 198 человек.

«Участники СВО, находящиеся в отпуске или вернувшиеся домой по состоянию здоровья стали постоянными почетными гостями в городских школах, на торжественных мероприятиях, на различных встречах с детьми и волонтерами, на открытии парт Героев и мемориальных досок», – подытожил Николай Кочетаев.

ИА «Орелград»