На Орловщине зафиксировано 90 тяжких наркопреступлений

Оперативную статистику обнародовало региональное УМВД.

В январе-феврале 2025 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами был пресечен 101 факт незаконного оборота наркотических средств. В их числе оказалось 90 тяжких и особо тяжких преступлений, 20 преступлений совершено в крупном и особо крупном размере. В 85 случаях заведены уголовные дела, связанные именно со сбытом наркотиков. Такие данные обнародовало региональное Управление МВД России.

«По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота изъято 4,815 килограмма наркотических средств, – следует из информации ведомства. – К уголовной ответственности привлечено 18 лиц. Пресечено 52 административных правонарушения линии НОН, по которым к ответственности привлечено 48 физических лиц и одно юридическое лицо, на данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 230 тысяч рублей».

Тем временем в Орле полицейские провели ряд профилактически мероприятий в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025». В частности, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели беседу с учащимися Орловского техникума сферы и рассказали им об ответственности за употребление, хранение, распространение наркотических средств, токсических и психотропных веществ.

«Также полицейские продемонстрировали учащимся видеоматериалы по предотвращению правонарушений со стороны несовершеннолетних, формированию у них негативного отношения к алкоголю и наркотикам, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Еще одно мероприятие в сотрудники отдела ПДН провели совместно с представителем Управления по контролю за оборотом наркотиков. Вместе представители двух служб посетили СОШ № 10 города Орла и встретились с учащимися 7-х классов».

В данном случае школьников предостерегли не только от употребления, но и от хранения и распространения наркотических средств, токсических и психотропных веществ. Школьникам подробно рассказали о возможной административной и уголовной ответственности за перечисленные деяния. А для пущей убедительности семиклассникам показали профилактический фильм. В конце мероприятий сотрудники полиции ответили на все заданные вопросы.

ИА «Орелград»