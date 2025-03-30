Орловцу дали новый срок на исправление

Судебная система все еще надеется, что осужденный исправит свое поведение.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области продлил осужденному испытательный срок, назначенный ранее по обвинительному приговору. Дело в том, что мужчина приговором этого же суда ранее был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы. Суд постановил считали лишение свободы условным и назначил осужденному испытательный срок в два года, в течение которого осужденный своим поведением был обязан доказать исправление.

Суд также наложил на него ряд обязательств, при нарушении которых условный срок может превратиться в реальный. В частности, осужденному запретили без разрешения надзорного органа менять постоянное место жительства и работы. Также ему запретили посещать общественные места, специально предназначенные для розничной продажи и употребления спиртных напитков. Кроме того, суд обязал мужчину пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации от алкоголизма, на что отвел ему шесть месяцев со дня вступления приговора в законную силу

«Осужденный был поставлен на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ознакомлен условиями и порядком отбывания назначенного ему наказания, а также с последствиями неисполнения возложенных на него обязанностей, – сообщили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда. – Осужденному были разъяснены права и обязанности, о чем отобрана подписка и вручена памятка».

Однако на путь исправления мужчина не встал, поэтому сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд. В своем заявлении он указал, что осужденный нарушил наложенные на него ранее условия отбывания наказания, а именно совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают ответственность в виде штрафа или административного ареста за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования и в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

В связи с этим инспектор просил суд рассмотреть вопрос о продлении осужденному испытательного срока на один месяц и дополнении ранее установленных судом обязанностей запретом на смену места работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. В судебном заседании осужденный признал, что нарушил порядок и условия отбывания наказания, но суд лишь частично удовлетворил представление инспектора. Осужденному продлили испытательный срок на срок 1 месяц, но дополнительных обязанностей на него не наложили.

ИА «Орелград»