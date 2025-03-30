Мценск впервые завершил год без просроченных долгов

30.3.2025 | 17:00 Новости, Экономика

Горожане и власти публично обсудили финансы 2024 года.

Фото: ИА “Орелград”

Во Мценске прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2024 год. Согласно озвученной информации, доходная часть городского бюджета за 2024 год исполнена на 99,07 процента: при плане 1,418 миллиарда рублей в казну поступило 1,405 миллиарда. Однако власти города отмечают, что это на 168,8 миллиона рублей больше, чем в 2023 году. В общей сумме доходов доля собственных налоговых и неналоговых доходов составила 25,85 процента, или 363,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 74,1 миллиона рублей.

В качестве безвозмездных поступлений в казну перечислено 1,042 миллиарда рублей, их доля в общем объеме доходов составила 74,15 процента. Годом ранее Мценск поступил из других бюджетов на 94,6 миллиона рублей меньше, чем в 2024-м. В отчете также отмечено, что плановые показатели по налоговым и неналоговым платежам выполнены на 99,44 процента, а плановые назначения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета – на 98,94 процента.

Невыполнение по безвозмездным поступлениям составило 11,2 миллиона рублей, в том числе субсидий на сумму 5,3 миллиона рублей (3,3 миллиона рублей – субсидия на ремонт моста по улице Рева, 1,85 миллиона рублей – субсидия на благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды»). Что касается расходной части, то она исполнена на 98,5 процента: при плане 1,429 миллиарда рублей фактически было израсходовано 1,408 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом, расходы местной казны увеличились на 157,9 миллиона рублей, или на 7,5 процента.

Кстати, представители городских властей подчеркивают два факта. Первый – средства областного бюджета, поступившие в городской бюджет, использованы строго по целевому назначению. Второй – впервые за 7 лет бюджет города Мценска по состоянию на последний день года (в данном случае – по состоянию на 31 декабря 2024 года) не имел просроченной кредиторской задолженности. Участники публичных слушаний говорили и о том, что при расходовании средств была «выдержана политика приоритетного направления их в социальную сферу».

Всего на социалку из казны Мценска за год выделили 961,3 миллиона рублей, или 75,4 процента от общего объема расходов. Больше всего денег получила сфера образования – 859,3 миллиона рублей. Далее следует сфера культуры – 43,5 миллиона рублей, социальная политика – 47,2 миллиона рублей, физическая культура и спорт – 11,2 миллиона. Отметим, что из них 10,1 миллиона рублей власти выделили местной спортшколе, а оставшиеся 1,1 миллиона рублей потратили на городские спортивные мероприятия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования