Мценск впервые завершил год без просроченных долгов

Горожане и власти публично обсудили финансы 2024 года.

Во Мценске прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2024 год. Согласно озвученной информации, доходная часть городского бюджета за 2024 год исполнена на 99,07 процента: при плане 1,418 миллиарда рублей в казну поступило 1,405 миллиарда. Однако власти города отмечают, что это на 168,8 миллиона рублей больше, чем в 2023 году. В общей сумме доходов доля собственных налоговых и неналоговых доходов составила 25,85 процента, или 363,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 74,1 миллиона рублей.

В качестве безвозмездных поступлений в казну перечислено 1,042 миллиарда рублей, их доля в общем объеме доходов составила 74,15 процента. Годом ранее Мценск поступил из других бюджетов на 94,6 миллиона рублей меньше, чем в 2024-м. В отчете также отмечено, что плановые показатели по налоговым и неналоговым платежам выполнены на 99,44 процента, а плановые назначения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета – на 98,94 процента.

Невыполнение по безвозмездным поступлениям составило 11,2 миллиона рублей, в том числе субсидий на сумму 5,3 миллиона рублей (3,3 миллиона рублей – субсидия на ремонт моста по улице Рева, 1,85 миллиона рублей – субсидия на благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды»). Что касается расходной части, то она исполнена на 98,5 процента: при плане 1,429 миллиарда рублей фактически было израсходовано 1,408 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом, расходы местной казны увеличились на 157,9 миллиона рублей, или на 7,5 процента.

Кстати, представители городских властей подчеркивают два факта. Первый – средства областного бюджета, поступившие в городской бюджет, использованы строго по целевому назначению. Второй – впервые за 7 лет бюджет города Мценска по состоянию на последний день года (в данном случае – по состоянию на 31 декабря 2024 года) не имел просроченной кредиторской задолженности. Участники публичных слушаний говорили и о том, что при расходовании средств была «выдержана политика приоритетного направления их в социальную сферу».

Всего на социалку из казны Мценска за год выделили 961,3 миллиона рублей, или 75,4 процента от общего объема расходов. Больше всего денег получила сфера образования – 859,3 миллиона рублей. Далее следует сфера культуры – 43,5 миллиона рублей, социальная политика – 47,2 миллиона рублей, физическая культура и спорт – 11,2 миллиона. Отметим, что из них 10,1 миллиона рублей власти выделили местной спортшколе, а оставшиеся 1,1 миллиона рублей потратили на городские спортивные мероприятия.

ИА «Орелград»