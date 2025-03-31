Вынесен приговор по делу о нападении на приставов

Инцидент произошел в помещении суда.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю за применение насилия в отношении представителя власти. Как пояснили в пресс-службе суда, инцидент произошел 12 января 2024 года. Потерпевшими по данному делу признаны сотрудники службы судебных приставов. В указанный день они несли службу по обеспечению порядка деятельности судебных участков Советского и Железнодорожного районов города Орла, дежурили на третьем этаже здания.

«В послеобеденное время этого же дня около 10 человек цыганской национальности поднялись на второй этаж в помещение судебных участков Северного района города Орла, где шумели и разговаривали на повышенных тонах, – сообщает пресс-служба суда. – В связи с чем, для оказания содействия в наведении порядка, судебные приставы с третьего этажа спустились на второй этаж. Было установлено, что лица цыганской национальности не все были допущены в судебное заседание, в их числе и ранее неоднократно судимый К.».

Далее визитеры стали ругаться с судебными приставами, причем упомянутый гражданин К. вел себя крайне агрессивно: размахивал руками, нецензурно ругался, не реагировал на требования прекратить нарушать порядок, хватал судебного пристава за бронежилет и даже пытался ударить по лицу. Приставы решили его задержать и составить на него протокол об административном правонарушении. Однако хулиган оказал им активное сопротивление и начал отбиваться от них руками и ногами.

Но происшествия приставы вызвали подкрепление в виде сотрудников Росгвардии. Однако гражданину К. при помощи своих многочисленных приятелей и родственников все-таки удалось покинуть здание суда и скрыться. Впрочем, позже его все равно нашли и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Приставы, кстати, в результате инциденты получили травмы, в том числе ссадины и кровоподтеки, испытав физическую боль. В судебном заседании подсудимый К. вину признал частично, но суд счел его вину полностью доказанной. С учетом ранее совершенных преступлений, хулиган получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, отбывать которое он должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»