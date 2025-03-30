В Болхове раз в пять лет будут проводить пожарную инвентаризацию

Правила работы со средствами пожаротушения утвердили местные власти.

Администрация Болхова приняла постановление «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории города». Решение принято для создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. Также утверждены «Правила учета и проверки источников противопожарного наружного водоснабжения для целей пожаротушения». Руководителям местных предприятий и организаций рекомендовано ориентироваться на новые правила.

Кроме того, установлен порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния. Кстати, мэрия распорядилась проводить проверку источников противопожарного водоснабжения не менее двух раз в год и содержать их в надлежащем состоянии.

Новые правила действуют на всей территории города Болхова и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, то есть «Водоканалом», а также всеми абонентами, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. К источникам противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для пожаротушения.

Ответственность за их техническое состояние и установку указателей возложена на МУП «Водоканал» и предприятия и организации, в ведении которых они находятся. Подразделениям пожарной охраны официально дано право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для проверок.

С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения МУП «Водоканал» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет должны будут проводить инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения. А проверки будут производиться два раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

Так, при проверке пожарного гидранта должно оцениваться наличие на видном месте указателя установленного образца, возможность беспрепятственного подъезда к нему, степень заполнения водой и возможность его заполнения, герметичность задвижек, состояние колодца и люка, работоспособность и др. В случае с водоемами проверяется возможность беспрепятственного подъезда к ним, степень их заполнения водой, наличие площадки перед водоемом для забора воды, наличие проруби при отрицательной температуре воздуха и др.

ИА «Орелград»