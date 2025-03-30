В Болхове раз в пять лет будут проводить пожарную инвентаризацию

30.3.2025 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Правила работы со средствами пожаротушения утвердили местные власти.

Фото: ИА “Орелград”

Администрация Болхова приняла постановление «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории города». Решение принято для создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. Также утверждены «Правила учета и проверки источников противопожарного наружного водоснабжения для целей пожаротушения». Руководителям местных предприятий и организаций рекомендовано ориентироваться на новые правила.

Кроме того, установлен порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния. Кстати, мэрия распорядилась проводить проверку источников противопожарного водоснабжения не менее двух раз в год и содержать их в надлежащем состоянии.

Новые правила действуют на всей территории города Болхова и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно-канализационного хозяйства, то есть «Водоканалом», а также всеми абонентами, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. К источникам противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для пожаротушения.

Ответственность за их техническое состояние и установку указателей возложена на МУП «Водоканал» и предприятия и организации, в ведении которых они находятся. Подразделениям пожарной охраны официально дано право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для проверок.

С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения МУП «Водоканал» и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет должны будут проводить инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения. А проверки будут производиться два раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

Так, при проверке пожарного гидранта должно оцениваться наличие на видном месте указателя установленного образца, возможность беспрепятственного подъезда к нему, степень заполнения водой и возможность его заполнения, герметичность задвижек, состояние колодца и люка, работоспособность и др. В случае с водоемами проверяется возможность беспрепятственного подъезда к ним, степень их заполнения водой, наличие площадки перед водоемом для забора воды, наличие проруби при отрицательной температуре воздуха и др.

ИА «Орелград»


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