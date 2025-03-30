Уголовник забрался в чужой дом ради спортивной одежды

Дело о «спортивной» краже рассмотрел Болховский районный суд.

Житель города Болхова предстал перед районным судом по обвинению в совершении кражи имущества с незаконным проникновением в чужое жилище. Преступление он совершил в конце сентября 2024 года. Из информации пресс-службы Болховского районного суда следует, что в тот день подсудимый решил вломиться чужой дом ради наживы. Дверь в чужую квартиру он попросту выломал, применив физическую силу.

Из чужой квартиры преступник вынес довольно странный набор имущества. Не удивляет то, что он прихватил с собой чужой мобильный телефон. Но преступник также похитил спортивную дорожную сумку, фирменные кроссовки, спортивные брюки, набор носков и спортивный костюм. Затем он скрылся в места преступления, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению.

Следствие и суд подсчитали, что своими действиями преступник причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 13 860 рублей. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину признал полностью и подтвердил признательные показания, которые он давал еще на стадии предварительного следствия.

«Суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, и обстоятельство, отягчающее наказание – опасный рецидив преступления, так как гражданин ранее был судим за совершение умышленного тяжкого преступления к реальному лишению свободы, – сообщает пресс-служба Болховского районного суда. – Имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь совершил умышленное тяжкое преступление».

Суд посчитал, что исправление преступника в данном случае невозможно без его временной изоляции от общества, и назначил подсудимому наказание, связанное с реальным лишением свободы. Согласно приговору, еще не вступившему в законную силу, в исправительной колонии строгого режима любитель чужой спортивной одежды должен провести восемь месяцев.

ИА «Орелград»