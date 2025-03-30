Ремонт дороги в Новосиле оценили аудиторы

В ходе проверки выявлены некачественные работы на сотни тысяч рублей.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Орел – Ефремов». Речь идет не обо всей трассе, а о ее участке, расположенном на территории города Новосиль по улице Советской. Финансировался ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из отчета КСП следует, что ГУП «Дорожная служба» ненадлежащим образом исполнило обязанность по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик не направил подрядчику требование об уплате штрафа за указанное выше нарушение в размере 1,283 миллиона рублей.

По мнению КСП, размещенные в информационной системе подрядчиком акты о приемке выполненных работ, в том числе уточненные, не отвечают отдельным требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и содержат недостоверную информацию об отчетном периоде. «В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ 33220-2015, ГОСТ Р 50597-2017 и отраслевых дорожных норм «Укрепление обочин автомобильных дорог», что свидетельствуют о некачественном выполнении ремонтных работ на общую сумму 395,6 тысячи рублей» – заключает КСП.

Поясним, что заказчиком по контракту выставило казенное учреждение «Орелгосзаказчик», руководству которого по мотивам проверки КСП внесла представление. Оно уже рассмотрено, приняты некоторые меры. Так, учреждение отчиталось об усилении контроля за соблюдением норм действующего законодательств в сфере закупочной деятельности «с целью недопущения нарушений». Также проведена претензионная работа: в адрес подрядчика направлены требования об уплате штрафа в размере 1,283 миллиона рублей. Кроме того, заказчик направил подрядчику требование «об устранении дефектов эксплуатационного характера в рамках гарантийных обязательств».

ИА «Орелград»