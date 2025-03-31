В Орле объявили социо-моб в честь 80-летия Победы

Мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества.

Орловский государственный институт культуры объявил о проведении социо-моба «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Как пояснили в вузе, акция проводится в рамках Года защитника Отечества и посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ее цель – сохранить и передать память о подвигах предков, укрепить связь поколений и способствовать формированию традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Подготовьте рассказ-описание о боевом подвиге, трудовом достижении или боевом/трудовом пути ваших родственников в годы Великой Отечественной войны, поделитесь историей своего героя! – говорят организаторы. – Ваши истории будут бережно оформлены и размещены на информационных стендах института. В период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Великой Победы, все желающие смогут ознакомиться с собранными рассказами и узнать больше о героях нашего вузовского сообщества».

Организатором выступает кафедра социально-культурной деятельности и педагогики ОГИК. Мероприятие проводится с 1 апреля по 30 апреля 2025 года включительно. Его задачами являются формирование патриотического сознания, воспитание уважения к героизму защитников Отечества и преданности Родине. Участниками могут стать обучающиеся, педагогические, научные, руководящие работники, вспомогательный и административно-управленческий персонал института.

Материалы, собранные за время проведения социо-моба, будут использованы для формирования информационно-справочной базы по родственникам обучающихся и сотрудников института и будут представлены в открытых источниках. Также организаторы оставляют за собой право использовать их в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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ИА «Орелград»