Дело экс-специалиста Росреестра направлено в суд

Жительнице Орловской области вменяют взятку в 340 тысяч рублей.

О завершении следствия стало известно в феврале. Как предварительно выяснил СКР, преступления происходили в период с 2022 по 2024 годы. Их совершала сейчас бывший, а тогда действующий специалист-эксперт межмуниципального отдела Росреестра по городу Мценску, Мценскому и Болховскому районам.

Женщина получила около 340 тысяч рублей. Это являлось незаконным вознаграждением за регистрацию примерно 60 жилых помещений. Регистрация велась в нарушение установленных процедур и сроков. Жильё приобреталось для граждан, которых переселяли из «авариек», а также для детей-сирот.

В итоге ей вменили получение взятки в крупном размере. Орловчанка не признала вину. Однако суд не только заключил женщину под домашний арест до окончания разбирательства, но и наложил арест на её имущество.

Теперь дело направлено в суд. Как дополнительно указали в орловском Управлении Следственного комитета, оно возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»