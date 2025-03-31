В мэрии Орла заявили, что трамваи не встанут

31.3.2025 | 16:37 Новости, Транспорт

Однако орловские чиновники признали отключение электричества на ТТП.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в трамвайном цехе предприятия отключена электроэнергия. Предположительно, это произошло из-за задолженностей «ТТП» перед «Орловским энергосбытом».

«На данный момент в МУП «ТТП» отсутствует электричество в трамвайном депо… В ближайшее время трамвайное депо планируют запитать от дизельного генератора для проведения мероприятий по плановому техосмотру подвижного состава», – признали в пресс-службе мэрии, комментируя ситуацию для «Орёлтаймс».

В то же время чиновники утверждают, что «никакой речи об остановке движения электротранспорта пока не идёт». Также городская администрация заверила, что трамваи и троллейбусы выходят на линию в плановом режиме.

ИА «Орелград»


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