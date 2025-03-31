Глава депздрава отметил «тревожный момент» с вакциной от бешенства

31.3.2025 | 11:32 Медицина, Новости

Александр Альянов заверяет, что пока она есть в полном объеме.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Однако есть вопросы по дополнительной поставке вакцины против бешенства в наш регион в определенном объеме, отметил чиновник на заседании правительства 31 марта.

«Есть тревожный момент, который сейчас прорабатывается департаментом здравоохранения. Единственный поставщик данного препарата, на складах этого поставщика в наличии сейчас препарата нет. И прогнозируемая потребность, в том числе для нашего региона на осенний сезон, пока поставщик положительно не отвечает».

С этим столкнулись все субъекты, заверил чиновник. Депздрав запросил возможный альтернативный источник закупки. Для этого написано письмо в Минздрав, сообщил Альянов.

«Но в настоящий момент ситуация стабильна, и вакцинация, в том числе против бешенства, проводится в регионе», – сообщил Александр Альянов.

Губернатор Андрей Клычков поставил срок: до конца апреля или отработать вопрос по линии Минздрава, или выйти на открытый конкурс на приобретение. Чтобы в сентябре не разговаривать об этом, может быть уже поздно, подчеркнул глава региона.

Отметим, в соцсетях горожане уже жаловались, что в Орле нет помощи при укусе собак. Вакциной располагает лишь Плещеевская ЦРБ. Туда и отправляют пострадавших от нападения животных.

ИА “Орелград”


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