Глава депздрава отметил «тревожный момент» с вакциной от бешенства

Александр Альянов заверяет, что пока она есть в полном объеме.
Однако есть вопросы по дополнительной поставке вакцины против бешенства в наш регион в определенном объеме, отметил чиновник на заседании правительства 31 марта.
«Есть тревожный момент, который сейчас прорабатывается департаментом здравоохранения. Единственный поставщик данного препарата, на складах этого поставщика в наличии сейчас препарата нет. И прогнозируемая потребность, в том числе для нашего региона на осенний сезон, пока поставщик положительно не отвечает».
С этим столкнулись все субъекты, заверил чиновник. Депздрав запросил возможный альтернативный источник закупки. Для этого написано письмо в Минздрав, сообщил Альянов.
«Но в настоящий момент ситуация стабильна, и вакцинация, в том числе против бешенства, проводится в регионе», – сообщил Александр Альянов.
Губернатор Андрей Клычков поставил срок: до конца апреля или отработать вопрос по линии Минздрава, или выйти на открытый конкурс на приобретение. Чтобы в сентябре не разговаривать об этом, может быть уже поздно, подчеркнул глава региона.
Отметим, в соцсетях горожане уже жаловались, что в Орле нет помощи при укусе собак. Вакциной располагает лишь Плещеевская ЦРБ. Туда и отправляют пострадавших от нападения животных.
ИА “Орелград”