Орловский бизнес стали реже обвинять в преступлениях

Количество уголовных дел против предпринимателей сократилось вдвое.

Как уже рассказывал «Орелград», уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин представил свой отчетный доклад на заседании Орловского облсовета народных депутатов. В отчет, в частности, включены результаты мониторинга уголовного преследования бизнеса. Здесь Евгений Лыкин подметил позитивную тенденцию. Сравнительный анализ показателей по уголовному преследованию бизнеса показывает, что в 2024 году наблюдалось снижение количества дел, возбуждаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, по сравнению с 2023 годом.

Всего в 2024 году на орловских предпринимателей следственные органы завели 43 уголовных дела против 94 уголовных дел, возбужденных в 2023 году. То есть снижение количества заведенных дел составило 54 процента. Но стоит отметить, что наиболее популярной статьей, по которой заводятся дела на бизнес, является статья 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество): в 2023 году по ней завели 55 уголовных дел, в 2024 году – 25. Последние годы именно эта статья лидирует среди норм, по которым заводятся дела.

Евгений Лыки отметил, что несмотря на снижение количества уголовных дел, проблемы с преследованием бизнеса остаются. По его мнению, уголовно-правовые средства в данной сфере должны носить исключительный характер и применяться только в случае невозможности разрешения спора и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданско-правовыми средствами.

«В практике имеют место случаи, когда недобросовестные контрагенты намеренно прибегают к уголовно-правовым средствам воздействия на оппонента, – поясняет бизнес-омбудсмен. – Соответственно перед органами, осуществляющими уголовное преследование, а также органами прокуратуры, осуществляющими надзор, стоит задача недопущения необоснованного перевода гражданско-правовых споров в уголовно-правовую плоскость».

Сам факт возбуждения уголовного дела сразу негативно сказывается на деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности, иногда влечет разрыв отношений с другими контрагентами и как следствие ухудшение финансового положения, влияющего на возможность исполнения взятых на себя обязательств, в том числе перед работниками и государством, продолжает правозащитник.

«Другой тревожной тенденцией для бизнеса является широкое распространение практики уголовного преследования по государственным и муниципальным контрактам, – акцентирует Евгений Лыкин. – Те факты, которые в аналогичном контракте между двумя частными лицами станут предметом гражданско-правового разбирательства и будут разрешены с применением гражданско-правовых санкций, в случае государственного или муниципального контракта могут лечь в основу обвинения по уголовному делу. Полагаем, что сам факт наличия каких-либо нарушений условий государственного или муниципального контракта не должен автоматически рассматриваться как наличие умышленных действий, направленных на хищение».

ИА “Орелград”