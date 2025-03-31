Орловцы активно пользуются «Черновиком»

31.3.2025 | 11:45 Новости, Образование

Завтра стартует приём заявлений на обучение будущих первоклассников.

Фото: vestiorel.ru

С 1 апреля их начнут рассматривать в школах как на Орловщине, так и по всей стране — в соответствии с приказом Министерства просвещения России.

С этого года орловцам, как и другим гражданам России, доступен новый способ подачи заявления – «Черновик». Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, понадобится аккаунт на сайте госуслуг.

В таком варианте родители будущего первоклассника составляют заявление заранее. В положенный день приёма оно отправится в школу автоматически. При этом до отправки в текст можно вносить изменения.

«Это заявление появится у нас, в личном кабинете организации. И мы будем его обрабатывать. Уже некоторые подавали — на 1 апреля, на ноль часов, сразу, как только открывается приём», – рассказала директор лицея №18 областного центра Оксана Позднякова в интервью «Вести-Орёл».

ИА «Орелград»


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