Профсоюзы будут сотрудничать с прокуратурой

Стороны подписали соглашение о взаимодействии.

Прокуратура Орловской области и Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) заключили соглашение о взаимодействии. Документ, в частности, предполагает совместную защиту прав граждан в сфере трудовых правоотношений с использованием правовых и организационных ресурсов, имеющихся в распоряжении обеих сторон. Они также исходили из необходимости и эффективности согласованного осуществления надзора и контроля за соблюдением прав граждан.

«Стороны договорились о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах защиты конституционных прав граждан на труд и охрану труда, выявлять и своевременно устранять нарушения таких прав, – уточнила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области. – Для этого планируется обмениваться информацией о нарушениях трудовых прав граждан и опытом работы по их защите, совместно работать над совершенствованием трудового законодательства, проводить научно-практические конференции, круглые столы, семинары по вопросам, связанным с темой трудовых правоотношений».

Договорились стороны и о том, что представители орловских профсоюзов будут включены в состав межведомственных рабочих групп по вопросам трудового законодательства, которые уже действуют при прокуратуре региона. Кроме того, члены профсоюзов присоединятся к проведению проверок прокуратуры по обращениям, связанным как с деятельностью самих профсоюзов, так и с выполнением работодателями условий коллективных договоров и соглашений.

Ранее прокуратура Орловской области сообщала, что в минувшем году обоснованными были признаны 155 жалоб граждан о нарушениях трудового законодательства. Прокурорские работники пресекали факты невыплаты заработной платы, не проведения расчетов в день увольнения, не предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не выдачи трудовой книжки, не оформления трудовых отношений и др. «В результате комплексного подхода по защите трудовых прав граждан в 2024 году погашена задолженность по заработной плате перед 560 работниками на сумму свыше 22 миллионов рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

ИА “Орелград”