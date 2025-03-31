Орловцев обвиняют в хищении 36,6 миллиона у агрохолдингов

31.3.2025 | 15:15 Важное, Криминал, Новости

Пострадали ООО «Мираторг-Орел» и ООО «Орел-Агро-Продукт».

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемых трое. Им, в зависимости от рода предполагаемых деяний, вменяются статьи «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления».

Отягчающими обстоятельствами являются и масштабы, и групповой характер преступлений. При этом уголовное дело, возбуждённое в отношении ещё одного соучастника, выделено в отдельное производство.

На данный момент дело направлено в Кромской районный суд.

По версии следствия, преступления происходили с января 2022 по январь 2023 годов. Обвиняемые, используя своё служебное положение в данных ООО, оформляли фиктивные договора и счета. В итоге оказались похищены около 36,6 миллиона рублей, принадлежавших организациям.

Орловцы распорядились средствами «по своему усмотрению». Известно, что часть похищенных средств (около 7,5 миллиона) легализовали, приобретя недвижимость.

ИА «Орелград»


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