Горсовет Орла поддержал новую нарезку округов

Решение принято 28 марта.

Вопрос не прошел на внеочередной сессии Горсовета. Тогда против новой схемы выступили депутаты «Справедливой команды». Они указали, что на округах работали с населением и давали обещания, которые теперь не смогут исполнить. Недовольство выразили некоторые единороссы. Коммунисты также заявили, что не в восторге, но напомнили, что схема верстается не для отдельных политиков, а для жителей Орла.

В итоге через неполные две недели новая схема была принята на очередной мартовской сессии. Против выступила только команда эсеров. Выборы 2025 года в представительный орган Орла для некоторых теперь пройдут на незнакомой территории. Как справятся с новыми вводными, увидим в сентябре.

Напомним, схему одномандатных избирательных округов разрабатывала Территориальная избирательная комиссия Советского района, так как на нее возложены полномочия по организации выборов в горсовет. Корректировка проводится в связи с изменением числа жителей и вводом новых домов. На 1 января 2025 года в Орле 239 024 избирателя. Количество округов оставили прежним – 28. Средняя норма представительства в округе составила 8536 человек. Допустимое максимальное количество – 9,3 тысячи, минимальное – 7,6 тысячи.

ИА “Орелград”