Горсовет Орла поддержал новую нарезку округов

31.3.2025 | 15:20 Новости, Политика

Решение принято 28 марта.

Фото: Избирком Орловской области

Вопрос не прошел на внеочередной сессии Горсовета. Тогда против новой схемы выступили депутаты «Справедливой команды». Они указали, что на округах работали с населением и давали обещания, которые теперь не смогут исполнить. Недовольство выразили некоторые единороссы. Коммунисты также заявили, что не в восторге, но напомнили, что схема верстается не для отдельных политиков, а для жителей Орла.

В итоге через неполные две недели  новая схема была принята на очередной мартовской сессии. Против выступила только команда эсеров. Выборы 2025 года в представительный орган Орла для некоторых теперь пройдут на незнакомой территории. Как справятся с новыми вводными, увидим в сентябре.

Напомним, схему одномандатных избирательных округов разрабатывала Территориальная избирательная комиссия Советского района, так как на нее возложены полномочия по организации выборов в горсовет. Корректировка проводится в связи с изменением числа жителей и вводом новых домов. На 1 января 2025 года в Орле 239 024 избирателя. Количество округов оставили прежним – 28.  Средняя норма представительства в округе составила 8536 человек. Допустимое максимальное количество – 9,3 тысячи, минимальное – 7,6 тысячи.

ИА “Орелград”


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