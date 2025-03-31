СМИ сообщили об отключении электричества на ТТП Орла

31.3.2025 | 14:55 Новости, Транспорт

Свет погас в трамвайном депо.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом журналистам рассказали сотрудники предприятия. Соответствующую информацию разместил портал «Орёлтаймс».

«Ситуация также может распространиться и на контактную линию, что приведёт к остановке данного вида транспорта», – утверждает издание. При этом уточняется, что в троллейбусном депо ТТП электричество есть.

«Комментировать ничего не обязан», – так отреагировал глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов на просьбу разъяснить ситуацию.

Как предполагает СМИ, электроэнергию отключили из-за задолженностей ТТП перед «Орловским энергосбытом».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования