СМИ сообщили об отключении электричества на ТТП Орла

Свет погас в трамвайном депо.

Об этом журналистам рассказали сотрудники предприятия. Соответствующую информацию разместил портал «Орёлтаймс».

«Ситуация также может распространиться и на контактную линию, что приведёт к остановке данного вида транспорта», – утверждает издание. При этом уточняется, что в троллейбусном депо ТТП электричество есть.

«Комментировать ничего не обязан», – так отреагировал глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов на просьбу разъяснить ситуацию.

Как предполагает СМИ, электроэнергию отключили из-за задолженностей ТТП перед «Орловским энергосбытом».

ИА «Орелград»