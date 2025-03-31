СМИ сообщили об отключении электричества на ТТП Орла

Свет погас в трамвайном депо.
Об этом журналистам рассказали сотрудники предприятия. Соответствующую информацию разместил портал «Орёлтаймс».
«Ситуация также может распространиться и на контактную линию, что приведёт к остановке данного вида транспорта», – утверждает издание. При этом уточняется, что в троллейбусном депо ТТП электричество есть.
«Комментировать ничего не обязан», – так отреагировал глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов на просьбу разъяснить ситуацию.
Как предполагает СМИ, электроэнергию отключили из-за задолженностей ТТП перед «Орловским энергосбытом».
ИА «Орелград»