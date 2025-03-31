Орловцы все чаще жалуются на дистанционных торговцев

31.3.2025 | 8:25 Закон и порядок, Новости

Почти сотня таких жалоб поступила на «горячую линию» Роспотребнадзора.

ИА “Орелграл”, автор Светлана Числова

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей. Ведомство организовало ее совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Акция проводилась в рамках проведения Всемирного дня прав потребителей под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». Почти за две недели работы «горячей линии» было проведено 728 консультаций по вопросам приобретения товаров и услуг.

Что касается принятых жалоб и заявлений, то, судя по статистике, орловцев больше всего волнуют проблемы, связанные с покупкой товаров дистанционным способом. Всего в рамках работы «горячей линии» специалистам поступило 94 таких обращения, и это наибольшее количество по сравнению с жалобами в других сферах. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вопросы нарушения прав потребителей при приобретении различного рода товаров, в том числе посредством дистанционной торговли, технически сложных товаров бытового назначения являются наиболее актуальными.

«Кроме того, жителей региона интересовали вопросы, связанные с оказанием медицинских, образовательных и транспортных услуг, услуг связи и финансовых услуг, в том числе порядка заключения и исполнения договоров потребительского кредита (займа), договоров банковского вклада, вопросы связанные с нарушением сроков передачи объектов долевого строительства жилья и возврата денежных средств в связи с оказанием туристских услуг ненадлежащего качества», – перечислили в ведомстве.

Так, на качество услуг ЖКХ пожаловались 63 орловца, на продажу технически сложных товаров с дефектами – 61 орловец, на услуги связи – 49 человек, на финансовые услуги – 35 человек, на транспортные услуги – 17 человек, на туристические услуги – 12 человек, на медицинские услуги – 11 человек, на проблемы, связанные с долевым строительством жилья, – 10 человек, на образовательные услуги – 7 орловцев. Кроме того, 24 обращения были связаны с проблемами при оплате товаров и услуг онлайн, а одно обращение связано с нарушением конфиденциальности персональных данных при использовании цифровых продуктов и смарт-устройств.

ИА «Орелград»


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